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Сбежавший из РФ бизнесмен рассказал о подготовке в Украине кровавого пророссийского переворота (видео)

Сбежавший из РФ бизнесмен рассказал о подготовке в Украине кровавого пророссийского переворота (видео)

Российская агентурная сеть готовит в Украине пророссийский переворот.

Об этом заявил бывший российский бизнесмен Алексей Душутин, который, по его утверждению, потерял бизнес при участии рейдеров и Минобороны России и стал известным в Украине после того, как разоблачил связь с российскими спецслужбами украинского бизнесмена Тимофея Нагорного и еще двух человек, передает Радио Свобода.

В последнее время Душутин живет в Канаде и организовывает поездки туда европейских артистов и спортсменов.

Именно об этом он хотел поговорить в Киеве с бывшим мужем гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофеем Нагорным.

Но тот, по словам Душутина, предложил ему сотрудничество с ФСБ и «помощь за деньги».

Обращение Алексея Душутина в СБУ стало началом громкого «шпионского» дела.

Однако бывший российский бизнесмен, который провел шесть лет в московской тюрьме и психушке после того, как попытался разоблачать коррупцию в строительном секторе, теперь боится за свою жизнь.

Душутин случайно узнал о части значительной агентурной сети, которая, по его словам, готовит пророссийский переворот и кровавые беспорядки в Украине.

Агентство Телевидения Новости

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