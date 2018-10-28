Где сегодня в Харькове нет воды
Сегодня, 28 октября, в части домов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 17 (п. №3, стояк) до 17:00 28.10.18 г.; пр. Московский, 310 (п. №1, стояк), ул. Мира, 36 (п. №1, спаренный стояк), ул. Северина Потоцкого, 34-а (п. №1) до 20:00 28.10.18 г.
Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (п. №5, стояк) до 20:00 28.10.18 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 112 (п. №1, спаренный стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-а (п. №5, стояк) до 20:00 29.10.18 г.
Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 14/1, 16, ул. Танкопия, 39/18 до 20:00 28.10.18 г.
Основянский район:
ул. Достоевского, 1-а (п. №2, стояк) до 20:00 29.10.18 г.
Слободской район:
пр. Гагарина, 49-а (п. №4) до 20:00 28.10.18 г.; ул. Танкопия, 6 (п. №12, стояк) до 20:00 29.10.18 г.
Холодногорский район:
ул. Псковская (ч/с) ул. Ильинская, 67(п. №3, стояк) до 20:00 28.10.18 г.; ул. Золочевская, 30/1 (п. №1, стояк) до 20:00 29.10.18 г.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 34 (п. №3, стояк), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №2) до 20:00 28.10.18 г.; ул. Космическая, 25 (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 54 (п. №5, спаренный стояк), ул. Культуры, 18 (п. №1, спаренный стояк), ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк) до 20:00 29.10.18 г.