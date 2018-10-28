Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 28 октября, в части домов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Грицевца, 17 (п. №3, стояк) до 17:00 28.10.18 г.; пр. Московский, 310 (п. №1, стояк), ул. Мира, 36 (п. №1, спаренный стояк), ул. Северина Потоцкого, 34-а (п. №1) до 20:00 28.10.18 г.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 6 (п. №5, стояк) до 20:00 28.10.18 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 112 (п. №1, спаренный стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-а (п. №5, стояк) до 20:00 29.10.18 г.

Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 14/1, 16, ул. Танкопия, 39/18 до 20:00 28.10.18 г.

Основянский район:

ул. Достоевского, 1-а (п. №2, стояк) до 20:00 29.10.18 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 49-а (п. №4) до 20:00 28.10.18 г.; ул. Танкопия, 6 (п. №12, стояк) до 20:00 29.10.18 г.

Холодногорский район:

ул. Псковская (ч/с) ул. Ильинская, 67(п. №3, стояк) до 20:00 28.10.18 г.; ул. Золочевская, 30/1 (п. №1, стояк) до 20:00 29.10.18 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 34 (п. №3, стояк), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №2) до 20:00 28.10.18 г.; ул. Космическая, 25 (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 54 (п. №5, спаренный стояк), ул. Культуры, 18 (п. №1, спаренный стояк), ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк) до 20:00 29.10.18 г.

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