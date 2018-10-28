Харьковчане просят горсовет продлить время работы наземного общественного транспорта

Харьковчане предлагают городским чиновникам увеличить время работы наземного общественного транспорта.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Сейчас достаточно сложно добраться куда-либо после 22:00. Спрос есть, особенно на популярных маршрутах и районах, где нет метро. Многие только едут с работы (или на ночную смену), возвращаются домой с вечерней прогулки, мероприятия, концерта или футбола», - пишет автор петиции. - Предлагаю увеличить время работы транспорта, пусть и с большим интервалом, но что бы люди точно понимали, что до полуночи они доедут до точки назначения».

Сбор подписей под петицией стартовал 25 октября.

На данный момент ее поддержали 74 человека.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

Агентство Телевидения Новости