Под Харьковом "Форд-Транзит" врезался в автобус: один человек погиб, 13 пострадали

27 октября в 17-30 на автодороге "Чугуев - Великий Бурлук" между поселком Печенеги и селом Кицевка 44-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом сообщением «Печенеги - Харьков».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На момент ДТП в салоне автобуса находилось 35 пассажиров, никто из них не пострадал, однако водитель автомобиля "Форд Транзит" от полученных травм скончался на месте происшествия.

Также на месте аварии врачи оказали медицинскую помощь двум пострадавшим - 34-летнему водителю автобуса и 46-летнему пассажиру легковушки, жителю села Кочеток Чугуевского района.

Сейчас решается вопрос о внесении данной информации в Единый реестр досудебных расследований.

Все обстоятельства ДТП правоохранители устанавливают.

Агентство Телевидения Новости