В Харькове отметили 74-ю годовщину изгнания нацистов из Украины

В Харькове отметили семьдесят четвёртую годовщину изгнания нацистов из Украины.

Памятное мероприятие состоялось на Мемориале славы в Лесопарке.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, в нем приняли участие представители ветеранских организаций и Харьковской областной администрации.

«28 октября мы отмечаем семьдесят четвёртой годовщину изгнания нацистов из Украины. Этот день в 1944-м году стал последней из 1225 суток, в течение которых на нашей земле шли бесконечные битвы. Суток оккупации и во время - абсолютного отчаяния, - подчеркнула председатель ХОГА Юлия Светличная. - Во Второй мировой войне Украина потеряла больше всего из всех стран: миллионы жизней, сотни тысяч зданий, тысячи разрушенных сел и сотни городов. Война прошла по каждому сантиметру нашей земли. Ворвалась в каждую семью. Отозвалась болью в каждом сердце. Сегодня мы вспоминаем всех украинский, которые стали жертвами Второй мировой. Вечная им память.».

Глава области отметила, что в этот день мы чтим подвиг наших земляков, воевавших с нацистами в составе армий всех стран антигитлеровской коалиции, были участниками партизанского и национально-освободительного движений и Движения Сопротивления в европейских странах.

Председатель Харьковской областной организации ветеранов Украины Анатолий Хиневич подчеркнул, что этот день ветераны Харьковщины чтят особо.

«В этом году мы отмечали 75-ю годовщину освобождения Харькова и нашей области от нацистских захватчиков. Именно по освобождению Харьковщины началось освобождение Украины и всей Европы », - отметил Анатолий Хиневич.

Агентство Телевидения Новости