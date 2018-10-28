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За сутки на Харьковщине выявили 19 нетрезвых водителей

За сутки на Харьковщине выявили 19 нетрезвых водителей

За минувшие сутки в Харьковской области патрульные полицейские вынесли 386 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

За управление транспортными средствами в нетрезвом виде правоохранители составили на водителей 19 административных протоколов по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях - за управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.

 

Агентство Телевидения Новости

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