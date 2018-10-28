В США задержали школьниц-сатанисток, которые собрались убить и съесть младшеклассников

Школа в американском городке Бартау (штат Флорида) оказалась в центре громкого скандала из-за двух учениц-сатанисток, задумавших убивать маленьких школьников и пить их кровь.

К счастью, взрослые сорвали жуткий замысел двух подруг, одной из которых 11 лет, а другой – 12.

Обе злоумышленницы были арестованы и в настоящее время находятся в центре для несовершеннолетних, пишет The Independent со ссылкой на источник в полиции.

Как установили следователи, девушки во время уик-энда насмотрелись фильмов ужасов и решили нападать на маленьких и слабых учеников в туалетах, затем есть их плоть и пить кровь.

Таким образом, малолетние преступницы хотели стать ближе к Сатане.

В полиции осведомлены, что в ближайшее время школьницы-сатанистки собирались убить как минимум одного человека в надежде довести свой список жертв до 15-25 человек.

«Все эти убийства связывались с надеждой, что они станут жуткими грешницами, и это гарантирует им, что, покончив с собой, они отправятся в ад и будут с Сатаной», — отметили в полиции.

Подростки попали в поле зрения администрации учебного заведения из-за своего подозрительного поведения. В тот день подруги пропустили занятия. В результате поисков их обнаружили в школе с четырьмя ножами, резаком для пиццы и заточкой для ножей. Теперь прокуратура должна решить, как судить задержанных – как несовершеннолетних или как взрослых.

Агентство Телевидения Новости