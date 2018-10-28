Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:40
Просмотров: 57

ФК "Львов" сенсационно выиграл у киевского "Динамо"

ФК Львов сенсационно выиграл у киевского Динамо

13-й тур оказался неудачным для гранда украинского футбола киевского "Динамо".

"Динамо" принимало команду ФК "Львов" и, имея значительное игрвове преимущество, проиграло 0:1.

Победу "Львову" принес гол Тейлора на 20-й минуте матча.

После поражения киевлян интрига в борьбе за чемпионство изрядно угасла. "Динамо" теперь отстает от "Шахтера" на 5 очков. При этом в следующем туре Премьер-Лиги "Шахтер" и "Динамо" сойдутся в очном противостоянии в Харькове. В зависимости от того, кто победит, интрига может практически умереть, либо вновь возродиться.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 