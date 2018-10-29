Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:10
Просмотров: 117

В Индонезии разбился пассажирский самолет: много погибших (фото)

В Индонезии разбился пассажирский самолет: много погибших (фото)

В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, на борту которого находились по меньшей мере 189 человек.

 

Об этом сообщает Народная правда со ссылкой на Reuters.

 

Самолет упал в море у острова Ява через несколько минут после вылета из столицы Джакарты.

 

По официальной информации на его борту находились 178 взрослых, младенец и двое детей, а также два пилота и пять членов экипажа. В службе поиска и спасения Индонезии подтвердили падение самолета и сообщили, что потеряли связь с самолетом через 13 минут после его взлета.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 