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В Индонезии разбился пассажирский самолет: много погибших (фото)
В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, на борту которого находились по меньшей мере 189 человек.
Об этом сообщает Народная правда со ссылкой на Reuters.
Самолет упал в море у острова Ява через несколько минут после вылета из столицы Джакарты.
По официальной информации на его борту находились 178 взрослых, младенец и двое детей, а также два пилота и пять членов экипажа. В службе поиска и спасения Индонезии подтвердили падение самолета и сообщили, что потеряли связь с самолетом через 13 минут после его взлета.
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