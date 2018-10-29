Воскресенье в зоне ООС: один военный ранен

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе три раза с запрещенного вооружения.

Об этом сообщает Униан со ссылкой на пресс-центр ООС.

Обстрелы были зафиксированы в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Тарамчук, Березовое, Павлополь, Гнутовое, Лебединское, Водяное и Широкино. Боевики преимущественно применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы Вблизи Крымского боевики применили минометы 120 мм калибра. У Луганского и Гнутового террористы вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил был ранен. По данным разведки, за минувшие сутки были уничтожены трое оккупантов, еще шестеро - ранены.

Агентство Телевидения Новости