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Явка на президентские выборы в Грузии - меньше 50%

Явка на президентские выборы в Грузии - меньше 50%

 Правящая партия "Грузинская мечта" заявила о победе Саломе Зурабишвили, сославшись на данные экзит-пола. 

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на "Кавказский узел". 

Телеканал "Рустави 2" и правящая партия обнародовали противоречивые данные экзит-полов.

Согласно данным экзит-пола, проведенного по заказу "Рустави 2", кандидат от оппозиционного "Единого национального движения" Григол Вашадзе и независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддержала партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", получили равную поддержку, набрав по 40% голосов.

По информации экзит-пола, проведенного по заказу "Грузинской мечты", Саломе Зурабишвили получила 52,3% голосов избирателей, а за Григола Вашадзе проголосовали 28,1% избирателей.

Кроме того, оппозиционеры и представители НПО заявляли о нарушениях, зафиксированных в ходе голосования на выборах президента. Драка между сторонниками кандидатов в президенты у избирательного участка и еще шесть инцидентов . Сейчас все ЧП расследует полиция. 

Отметим, что избирательные участки закрылись в Грузии с 20:00 по местному времени 28 октября.

Агентство Телевидения Новости

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