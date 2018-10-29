Новый рейтинг сильнейших теннисисток мира после победы Свитолиной в итоговом турнире WTA и гонорары Свитолиной

Всемирная теннисная ассоциация (WTA) обнародовала рейтинг теннисисток в сезоне 2018 года с учетом результатов итогового турнира в Сингапуре, победительницей которого стала украинка Элина Свитолина, представляющая Харьков.

24-летняя Свитолина поднялась на три строчки по сравнению с предыдщуим рейтнингом и завершила год на 4-й позиции вслед за Симоной Халеп из Румынии, немкой Анжелик Кебер и датчанкой Каролин Возняцки.

2015-й год Свитолина завершила на 19-м месте, 2016-й - на 14-м, 2017-й - на 6-м.

Наивысший рейтинг в ее карьере - 3-е место, был в течение четырех недель 2017-го и трех недель 2018 годов.

По информации сайта WTA, в 2018-м году Свитолина заработала 5 миллионов 237 тысяч 247 долларов призовых. А всего за карьеру - 12 миллионов 608 тысяч 625 долларов.

Агентство Телевидения Новости