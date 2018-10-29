Протекает или не протекает ливневка? Две версии одного для одной квартиры

Нина уже давно живет одна. Детей у нее нет, а муж умер – 82-летняя женщина жалуется: не знает уже к кому обращаться со своей бедой. Старушка проживает в многоэтажке на Академика Павлова на девятом этаже. У нее много лет в коридоре протекает потолок, женщина неоднократно самостоятельно его уже ремонтировала, но каждый новый дождь сводит ее усилия на нет. Из-за влажности у нее даже было замыкание проводки, поэтому провода пришлось перемещать, чтобы замыкания не повторилось.

Нина Веретельникова, пенсионерка:

Это с технического этажа, так как ливневка, которая лопнула, проходит через технический этаж и поступает ко мне в коридор напрямую. После дождя сильного, после стока снега зимой – вся вода у меня в квартире. Никто не приходил - За 15 лет? – За 15 лет. Оно текло немножко, потом я чинила эпоксидной смолой, и три года оно не текло, пока не треснуло дальше. Просто она подлежала починке, теперь, в настоящее время починке она не подлежит.

Женщина устала писать заявления в различные учреждения и обивать их пороги. А между тем - говорит Нина - она только успевает наклеивать новые обои в коридоре. Те, которые сейчас, демонстрирует женщина, были наклеены только в августе текущего года.

Нина Веретельникова, пенсионерка:

Тазики постоянно стоят на техническом этаже, так как если мы оставим без тазиков, то вода вообще зальет полностью нас. Всё время там два тазика стояло. Мы с ней вылазили на кровлю, смотрели своими глазами, где протекает, и предохранялись от влаги сильнейшей тазиками.

В Жилкомсервисе рассказывают, что в 2007 году был сделан капитальный ремонт кровли дома. И уверяют, что с тех пор никаких проблем с протеканием по этому адресу у них не было. А на техническом этаже, который находится над квартирой Нины, были приняты также дополнительные меры.

Светлана Лось, председатель ЖЭКа №54:

Во втором подъезде она не текла, но герметикам заложили еще дополнительно между потолком и самой трубой и прогрунтовали пока так.

Также женщина добавляет, что эти чугунные трубы достаточно выносливы и в Жилкомсервисе в ближайшее время не планируют ремонтных работ, связанных с ними.

Агентство Телевидения Новости