Жители посёлка против строительства нового завода в Малой Даниловке.

Вячеслав Шерстюк, показывает участок, площадью почти шесть гектаров, граничащий с его двором. Именно здесь и планируют построить новый завод. Мужчина жалуется, когда покупал себе землю под строительство, тщательно изучал все что находится рядом, и эти земли имели сельскохозяйственное назначения. Впрочем, известие о выкупе этого участка под застройку завода всколыхнула всех его соседей и жителей Малой Даниловки.

Вячеслав Шерстюк, местный житель

Это будет длиться года полтора-два. Что будет сопровождаться огромным шумом, пылью, движением строительной техники, тяжелой строительной техники, которая будет привлекаться. Это будет не легкая строительная техника, будет тяжелая строительная техника потому, что застройщик планирует в кратчайшие строки сделать этот объект. Как оно будет строиться, ценой чего оно будет строиться? К сожалению, застройщики и местная власть не хочет слышать нас, они не понимают потому, что они там не живут рядом, они не будут принимать на себя этот удар.

Накануне жителей, чьи дома граничат с территорией, выделенной для строительства нового предприятия, собрали для общественных слушаний, чтобы те имели возможность высказать свои предложения и замечания. И все они единодушно выступили против строительства. По словам Оксаны Миновой, детальный план, который им пытались презентовать, их мнение не изменил.

Оксана Минова, местная жительница

Никто не ожидал, что под стенами наших домов появиться промышленное предприятие, как нам обещают, опять же, мы не знаем, насколько достоверна эта информация, на 200 рабочих мест - это то, что планируется изначально. С выбросами с вредным производством, хотя нас убеждают в обратном. Что вредного производства нет, но по той технической документации, которая есть на сегодняшний день. Там будет покрасочный цех, там будет порезка заготовка металла.

Такие операции с металлами, по мнению Оксаны Миновой, приводят к вредным выбросам в атмосферу и будут сопровождаться постоянным шумом. К тому же, добавляет женщина, учитывая наличие промышленного объекта за собственным забором, стоимость участков, находящихся вблизи производства, резко падает в цене. Женщину поддерживает большинство ее соседей.

Наталья, местная жительница

А сейчас мы наши дома, даже рядом с вашим предприятием даже не продадим потому, что они никому не нужны будут, мы будем там задыхаться, мы будем слушать ваши звуки там с утра до вечера и постоянно. Вы понимаете, мы потом даже не сможем. Мы потерям воду в скважинах, у нас не будет ни воды, ни света.

Впрочем, представитель компании, которая планирует строить высокотехнологичный завод по производству оборудования для розлива напитков, Андрей Чуприна, уверяет, точки выброса на заводе будут расположены на расстоянии 125 м от ближайших домов, в то время как по закону достаточно 50. А еще по его словам будут соблюдены все экологические нормы по очистке воздуха, поэтому население не будет чувствовать существенных неудобств

Андрей Чуприна, представитель компании UBC Group

Перед тем, как строится предприятие, или разрабатывается уже план строительства, предприятия получаются разрешения на это строительство, где описано, будет какие выбросы, какие будут точки шума. То есть все компетентные органы - это СЭС, экология я уже ранее говорил, дают своё разрешение и потом проверяют, соблюло ли предприятие данные виды объектов, которые они декларируют и не больше и не меньше.

Так, если какие-то нормы не будут выполнены, говорит Андрей Чуприна, соответствующие инстанции не дадут разрешения для начала работы предприятия. Также земля под строительство находится за пределами населенных пунктов, но в пределах Малоданиловской объединенной территориальной общины, поэтому все местные налоги будут уплачиваться в ее бюджет, что является основным плюсом данного строительства для поселкового совета, отмечает Александр Гололобов.

Александр Гололобов, председатель Малоданиловской общины

З земель промисловості досить великий податок, а з земель житлової забудови податок мізерний, крім того більшість населення не виплачує земельний податок, так як являються льготними категоріями. У нас по Малоданилівській громаді льготні категорії не сплачують земельній податок, Крім того з кожної заробітної платні, яка офіційно працює на території громади і отримує 60% поддоходного податку.

Впрочем, для начала строительства нужно еще изменить целевое назначение земли - на коммерческое. И создать согласительную комиссию в связи с категорическим несогласием проживающего вблизи населения, после того как они в письменном виде выложат свои претензии ссылаясь на нормы закона. А жители настроены решительно, говорят, если надо пойдут во всевозможные инстанции и учреждения.

Агентство Телевидения Новости