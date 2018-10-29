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Накануне отлета "Шахтера" в Харьков Тайсон вернулся после травмы к тренировкам в общей группе

Накануне отлета Шахтера в Харьков Тайсон вернулся после травмы к тренировкам в общей группе

Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон уже тренируется в общей группе. Сегодня "Шахтер" провел тренировку с участием Тайсона в Киеве в комплексе «Святошин».

Еще один травмированній лидер "Шахтера"  Марлос пока работает по индивидуальной программе.

На вторник у "горняков" запланировано предыгровое занятие в Киеве, вечером «Шахтер» вылетит в Харьков, где пробудет четыре дня, за которые проведет два матча - с донецким "Олимпиком" в 1/8 Кубка Украины и с киевским "Динамо" - в рамках украинской Премьер-Лиги.

Агентство Телевидения Новости

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