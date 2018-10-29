Кому здесь тюрьма, кому - Дольче Вита". Как в Харькове прошла встреча со Святославом Вакарчуком

Зал для проведения конференций в Радмир Экспохолле. Сегодня здесь, в буквальном смысле этого слова, не протолкнуться. На входе охрана, возле сцены также люди в черных костюмах. Присутствующие собрались, чтобы встретиться со Святославом Вакарчуком. Сегодня он приехал не как лидер рок группы «Океан Эльзы» и, убеждает, совсем не как политик, а исключительно, как неравнодушный гражданин своей страны. Встреча длилась более трех часов. Сначала Вакарчук рассказал о недавно опубликованной статье собственного авторства - о верховенстве права, которая называлась "Кому здесь тюрьма, кому - Дольче Вита".

Cвятослав Вакарчук:

Можновладці, які показують всім іншим приклад і дорогу, як це треба робити. І коли звичайних людей карають за порушення закону, люди страшно дратуються, тому що розуміють, … Чому це нам не можна, а їм - можна .

На мероприятие пригласили юристов, общественных активистов, представителей власти и самоуправления, а также студентов. После монолога все присутствующие имели возможность задать Вакарчуку вопросы. В основном они касались политики, экономики и дальнейших политических планов Вакарчука. Впрочем, львиную долю заняло обсуждение именно системы судопроизводства.

Святослав Вакарчук:

Для того, щоб не було таких прецедентів, коли людина при величезній кількості свідків, будучи зрозуміло…Порушуючи усі правила і будучи під впливом заборонених речовин, збиває на смерть декількох людей, а потім рік суди не можуть знайти правильного рішення, повинно бути дві речі. Суддя повинен знати, що суспільство йому не вибачить. А друге - він повинен знати, що система йому цього не вибачить.

Впрочем, повезло далеко не всем. Некоторые простояли в очереди к микрофону более двух часов, а возможности спросить так и не дождались. Не дождались и журналисты. По крайней мере, те, кто хотел пообщаться с Вакарчуком после встречи. Сразу по завершению спикер ушел со сцены. Кстати, сначала выступление Вакарчука было запланировано в помещении юридической академии имени Ярослава Мудрого, однако, за несколько дней до мероприятия, Вакарчук внезапно получил отказ в предоставлении зала в силу объективных обстоятельств. Именно так, по словам Вакарчука, представители ВУЗа обосновали свой отказ. Эти обстоятельства в пресс-службе учебного заведения объяснили проверкой со стороны фонда государственного имущества, ведь они были не до конца уверены в том, что мероприятие действительно соответствует требованиям образовательного.





Агентство Телевидения Новости