Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 30 октября, в части домов Харькова в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковвооканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

пр. Московский, 310 (п. №1, стояк) до 20:00 30.10.18 г.

Киевский район:

ул. Метростроителей, 20, 22, ул. Гвардейцев Широнинцев, 111, пос. Лесной (ч/с) до 20:00 30.10.18 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 112 (п. №1, спаренный стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 110-а (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 162-б (п. №3, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №7, стояк) до 20:00 30.10.18 г.

Немышлянский район:

бульвар Академика Юрьева, 19 (п. №4, стояк) до 20:00 30.10.18 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 175 (п. №9, стояк) до 20:00 30.10.18 г.

Основянский район:

пер. Аптекарский, 17 (п. №1, стояк) до 20:00 30.10.18 г.; ул. Новомясницкая, 6 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 31.10.18 г.

Слободской район:

ул. Киргизская, 9-б до 18:00 30.10.18 г., ул. Танкопия, 6 (п. №12, стояк) до 20:00 30.10.18 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 7 (п. №5, стояк), пер. 23 Августа, 3 (п. №1, спаренный стояк), ул. Клочковская, 199-б (стояк), ул. Тобольская, 41-а (п. №1) до 20:00 30.10.18 г.

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