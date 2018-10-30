Как харьковские супермаркеты украшают витрины к Хеллоуину - фотофакты из соцсетей

К празднованию Хеллоуина харьковские супермаркеты стали украшать свои витрины инсталляциями на соответствующую тематику.

Так, один из супермаркетов на Холодной Горе использовал отрубленную голову животного при оформлении витрины торгового зала.

Об этом сообщила пользователь соцсети Маргарита Клинцова в Facebook.

«Рост на Холодной Горе. Это вообще как? Это теперь нормально? P.S: Заключение ветеринара: не бутафория. Настоящая», — написала харьковчанка, опубликовав соответствующее фото в соцсети.

Мнения пользователей в комментариях под постом разделились на негодующих и на людей, не усмотревших в инсталляции ничего негативного.

Также инсталляцию к Хэллоуину сделал один из харьковских супермаркетов.

На витрине из мясных субпродуктов «воссоздали» подобие человеческого тела. На прилавке в соответствующем порядке разложены печень, ребра, куски мяса.

Появление такой инсталляции также вызвало неоднозначную реакцию пользователей в соцсетях.

Агентство Телевидения Новости