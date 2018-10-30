Доставайте кошельки: в Харькове подорожает тепло и горячая вода

Новые цены на тепло и горячую воду для харьковчан утвердили на заседании НКРЭКУ, которое транслировалось в прямом эфире на официальном канале учреждения в YouTube. Отопление, согласно новым тарифам, подорожает почти на две гривны для абонентов без счетчиков тепла и составит 33 гривны 44 копейки за 1 квадратный метр. Жители домов, на которых установлены домовые и квартирные приборы учета тоже заплатят больше - теперь для них цена за услугу составляет 1307 гривен 39 копеек за каждую гигакаллорию. Вырастет стоимость и горячей воды. Нацрегулятор утвердил тарифы на уровне 80 гривен с копейками за кубометр для тех, кто имеет дома полотенцесушитель. Для горожан, у которых полотенцесушители отсутствуют, новая цена за горячую воду тоже ударит по карману, теперь она увеличится на 7 гривен и составит 74,85 за кубометр. В своем докладе во время заседания Нацкомиссии, генеральный директор КП "Харьковские тепловые сети" Сергей Андреев подчеркнул, что замечания на общественных слушаниях поступали только на первом этапе обсуждения, затем - ни одного. Среди основных причин роста цен тепловики указали увеличение прожиточного минимума, рост средней зарплаты для сотрудников предприятия и подорожания энергоресурсов в структуре тарифа - газа и электроэнергии. Вступят в силу новые тарифы после их публикации в "Урядовому кур'єрі".

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