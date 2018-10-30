Трагедия в Харькове: 14-летнюю школьницу нашли повешенной на балконе

Тело девочки-подростка в петле нашел на балконе приемный отец ребенка. Сообщение о трагедии полицейские получили накануне, в первый день после окончания школьных каникул. Соседи говорят, девочка странно себя не вела, общалась с другими подростками, школу не прогуливала, семью характеризуют, как благополучную.

Надежда, дворник:

В школу ходила и здесь, с девочками общалась, сидела, то что знаю. Конкретно ничего не могу сказать... Так девочка неплохая, семья тоже у них нормальная, сестричка у неё еще меньшая есть, то есть нормальная семья, а так что произошло - кто его знает.

По предварительным данным, рассказывают правоохранители, конфликтов в школе и дома у 14-летней девочки не было, о намерениях покончить с собой она не говорила ни родителям, ни друзьям, училась она тоже хорошо.

Эвелина Черепахина, пресс-офицер Московского ОП в г. Харькове:

Ніяких версій немає, тому що зацепок немає, ніщо на це не вказувало, що вонаможе це зробити. Ніяких записок вона не оставила, була проведена бесіда з її вчителями, з її однокласниками, ніякої травлі в школі не було, були дуже добрі стосунки, також дуже благополучна сім'я, дружні стосунки. Ніяких конфліктів з батьками не виникало.

На данный момент с места события следователи изьяли вещественные доказательства, не была ли школьница участницей так называемых "групп смерти", где могла получать инструкции, каким образом и когда покончить с собой, а также ищут всю информацию о том, с кем в последнее время чаще всего общалась девочка.

Эвелина Черепахина, пресс-офицер Московского ОП в г. Харькове:

Як повідомили батьки ніяких намірів на самогубство при житті вона не висловлювала, ні в яких групах не знаходилась. З місця події вилучено планшет, телефон, ноутбук, а також системний блок комп’ютера. Проводиться моніторинг соціальних мереж.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с отметкой "Самоубийство" и продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.

Агентство Телевидения Новости