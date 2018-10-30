ЧП на Салтовке. Мужчина угрожал покончить жизнь самоубийством

Более трех часов работы правоохранителей и спасателей, около трех десятков жителей, которые боялись выйти из своих квартир, толпа любопытных на улице и один человек в окне подъезда на восьмом этаже, который угрожает прыгнуть вниз, никак не объясняя свой поступок и ничего не требуя. Такую картину можно было наблюдать сегодня на проспекте Тракторостроителей

Чоловік намагався вистрибнути у це вікно. Особливо перелякалися мешканці сьомого, восьмого та дев"ятого поверхів. Люди довгий час не виходили зі своїх квартир, аби не налякати стрибуна

Правоохранители говорят, приехав на место происшествия, они застали мужчину на карнизе окна. Он стоял, а его руки и ноги уже дрожали, и была большая вероятность того, что он просто сорвется. Полицейские попытались установить контакт

Сергей Карнаушенко, инспектор патрульной полиции

Приїхавши на місце пригоди, ми побачили, що він знаходиться у незручному місці, що його небезпечно та незручно схопити та витягти, тому ми розмовляли і після двогодинної розмови він передумав стрибати і вирішив сам вилізти з вікна

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

К месту вызова была направлена наша автолестница, а также были направлены наши представители оперативно-координационного центра, в том числе и два психолога. Прибыв к месту вызова, наши сотрудники уже начали проводить работу по беседе с данным мужчиной

Прошло три часа, и мужчину, наконец, удалось снять с окна. Свидетели событием потрясены и возмущены, говорят, что ресурсы, которые были потрачены во время этой спасательной операции, могли понадобиться в другом месте, ведь где-то могла произойти беда

Нина, свидетель

Полтора часа он мочал, все. Было безумно обидно, что стояли две скорые, четыре патрульных, МЧС. Может, люди где-то нуждаются в помощи,… а возле такого вот… простояли вон сколько машин, и сколько люди потеряли рабочего времени

По словам соседей, на этот поступок 25-летний мужчина решился из-за того, что заложил кольцо матери в ломбард, а потом не смог его выкупить, а уже к решительным действиям подтолкнули алкоголь и вещество наркотического состава

Игорь, свидетель

Парень высунулся с окна. По всей видимости, в состоянии алкогольного опьянения, и уже работники служб уговорили его, он сам абсолютно залез. Кофе ему там приготовили, сейчас обслужат, увезут, все будет нормально

Неудачника-самоубийцу скорая забрала в областную психиатрическую клиническую больницу, где ему уже и окажут профессиональную помощь.





Агентство Телевидения Новости