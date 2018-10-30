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На Салтовке женщина попала под два авто - пострадавшая в больнице, один из водителей пытался скрыться
Сегодня в 14-30 на улице Гвардейцев Широнинцев-82 автомобиль Нyundai сбил переходившую дорог женщину - от удара пешехода отбросило на двигавшийся во встречном направлении Деу Ланос.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, Водитель Нyundai скрылся, но патрульным удалось его задержать и вернуть на место ДТП.
Состояние пострадавшей медики оценивают как средней тяжести - женщина была доставлена в больницу с переломом ноги.
Решается вопрос об открытиии ЕРДР. Автомобили помещены на штрафплощадку.
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