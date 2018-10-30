На Салтовке женщина попала под два авто - пострадавшая в больнице, один из водителей пытался скрыться

Сегодня в 14-30 на улице Гвардейцев Широнинцев-82 автомобиль Нyundai сбил переходившую дорог женщину - от удара пешехода отбросило на двигавшийся во встречном направлении Деу Ланос.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, Водитель Нyundai скрылся, но патрульным удалось его задержать и вернуть на место ДТП.

Состояние пострадавшей медики оценивают как средней тяжести - женщина была доставлена в больницу с переломом ноги.

Решается вопрос об открытиии ЕРДР. Автомобили помещены на штрафплощадку.

Агентство Телевидения Новости