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На Салтовке женщина попала под два авто - пострадавшая в больнице, один из водителей пытался скрыться

На Салтовке женщина попала под два авто - пострадавшая в больнице, один из водителей пытался скрыться

Сегодня в 14-30 на улице Гвардейцев Широнинцев-82 автомобиль Нyundai сбил переходившую дорог женщину - от удара пешехода отбросило на двигавшийся во встречном направлении Деу Ланос. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, Водитель Нyundai скрылся, но патрульным удалось его задержать и вернуть на место ДТП. 

Состояние пострадавшей медики оценивают как средней тяжести - женщина была доставлена в больницу с переломом ноги. 

Решается вопрос об открытиии ЕРДР. Автомобили помещены на штрафплощадку.  

Агентство Телевидения Новости

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