Киевское "Динамо" вымучило победу в 1/8 финала у деревенской команды Второй лиги, проиграв первый тайм

Футбольная команда "Минай" из закарпатской деревни Минай оказалась крепким орешком дл гранда украинского футбола киевского "Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу "Миная". Гол забил Роберт Гегедош, находившия, к слову, в сезонах 2011-13 годов на контракте у харьковского "Металлиста".

Во втором же тайме дубль Николая Шапаренко и гол Дениса Гармаша позволили "Динамо" победить 3:1 и выйти четвертьфинал Кубка Украины.





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