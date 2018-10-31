Повысится ли цена на электричество?

Изменения на рынке обеспечения электроэнергией. В Харьковской области теперь будут работать предприятия, которые отдельно предоставляют услуги по распределению и поставке электрической энергии. Для потребителей будут определенные новинки, однако, как утверждают в "Харьковоблэнерго", цены на оплату не должны повыситься.

Вступил в действие Закон Украины "О рынке электрической энергии", согласно которому, состоялось разделение видов деятельности по распределению и поставке электрической энергии в энергоснабжающих компаниях Украины. Из-за этого на территории Харьковской области были созданы две новые компании: одна АО "Харьковоблэнерго" будет заниматься распределением электроэнергии и эксплуатацией электросетей, другая - ПРАТ "Харьковэнергосбыт" - поставкой электроэнергии. Теперь это две независимые компании с одинаковыми долями государственной собственности и с разными счетами и с различными лицензиями.Сейчас тариф состоит из трех составляющих: цена закупки на рынке, тариф на передачу сетями и тариф на поставку. Разделив функции, тариф также определенным образом разделяется. И составляющая, которую Облэнерго получал в розничных тарифах, пойдет оператору систем распределения, то есть АО "Харьковоблэнерго", а та часть тариф, которая состоит из закупки и тарифа на поставку пойдет в ПРАТ "Харьковэнергосбыт".

Лилия Федоренко, начальник информационно-аналитического отдела АО "Харкивобенерго":

Мы преполагаем, что если НКРЕ не сделает иначе, то тарифы для населения не изменятся совсем. Тарифы для конечных потребителей останутся на примерно таком же уровне. Конечно же, огромная составляющая в тарифе - это закупочная цена на рынке, на которую мы не можем никак влиять.

Каждый бытовой потребитель получит на руки заявление о присоединении к условиям договора на распределение и еще отдельное заявление о присоединении к условиям на универсальную услугу. Контроллер принесет эти договоры вместе со счетом. Потребитель может подписать договоры, или прсто оплатить счет, также будет считаться его согласия с условиями договоров. При этом сами цифры в договоре не испугают потребителя повышением, обещают в "Харьковоблэнерго".

Лилия Федоренко, начальник информационно-аналитического отдела АО "Харкивобенерго":

Тарифы по населению для конечного потребителя не изменятся. Это не будет два счета. Для бытового потребителя будет один счет, в котором тариф будет ему расшифрован: сколько составляющая тарифа распределение, сколько - составлящая тарифа на поставку.

Компания ПРАТ "Харьковэнергосбыт" берет на себя функции поставщика универсальной услуги на ближайшие два года. Услуги же по снабжению по свободным рыночным ценам и распределению электрической энергии будут предоставляться отдельными субъектами хозяйствования. Таким образом, поставки электрической энергии потребителям перестанут быть монопольным видом деятельности на территории области.

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