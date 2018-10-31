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Арбитр назначил пенальти при помощи системы видеоповтора и вынужден был покидать поле с полицейским эскоротом

Арбитр назначил пенальти при помощи системы видеоповтора и вынужден был покидать поле с полицейским эскоротом

Скандальным вышел ответный полуфинальный матч Копа Либертадорес между бразильским "Гремио" и аргентинским "Ривер Плейтом".

На 87-й минуте при счете 1:1, который устраивал "Гремио", арбитр обратился к системе видеоповторов и назначил 11-метровый в ворота "Гремио".

Это решение вызвало бурные протесты футболистов бразильской команды.

Игрок "Ривер Плейта" сумел исполнить пенальти аж на 90+5-й минуте и забил. Счет стал 2:1 в пользу "Ривер Плейта". Такой результат выводил аргентинскую команду в финал Копа Либертадорес".

Арбитр добавил 14 минут к основному времени матча. ПО их завершении он зафиксировал победу "Ривер Плейта" - 2:1.

А дальше лишь плотный эскорт полицейских с дубинками и щитами позволи судейской бригаде избежать расправы футболистов и болельщиков "Гремио".


Агентство Телевидения Новости

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