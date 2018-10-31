Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:18
Просмотров: 56

Теракт около Дворца спорта: обвиняемые в СИЗО до 29 декабря

Теракт около Дворца спорта: обвиняемые в СИЗО до 29 декабря

Фрунзенский райсуд по делу о теракте возле Дворца спорта 22 февраля 2015 года продлил арест как меру пресечения для всех трех обвиняемых.

 

Об этом сообщает Укринформ. 

 

По словам адвоката Дмитрия Тихоненкова, к обвиняемому Сергея Башлыкову вызвали скорую помощь из-за жалоб на давление. В ответ на его просьбу отложить рассмотрение дела, суд вызвал еще одну скорую и, в результате, отказал ему в просьбе.

 

"Суд также отказал обвиняемым Виктору Тетюцькому и Владимиру Дворникову в отводе всей коллегии судей, которая, по их мнению, нарушает их право на защиту. Суд отказал обоим в изменении меры пресечения на такую, который не связана с арестом. Относительно Сергея Башлыкова, то он ничего не говорил, поскольку чувствовал себя плохо ", - пояснил адвокат.

 

По его словам, суд допросил двух потерпевших - правоохранителей, которые пострадали при взрыве. Один из них отказался от претензий, а  другой заявил о компенсации потерь на сумму 200 тысяч гривен. 

 

Суд продлил пребывание в СИЗО, всем трем обвиняемым еще на два месяца - до 29 декабря. Следующее заседание состоится 7 ноября. 

Напомним, 22 февраля 2015 года в Харькове во время шествия активистов возле Дворца спорта, посвященной памяти Героев Небесной сотни,  прогремел взрыв. В результате на месте погибли два человека, еще двое скончались в больнице. 11 человек оказались ранены. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 