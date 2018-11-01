Патрульные задержали BMW c наркогрузом

Накануне ночью по время патрулирования улицы Полтавский Шлях экипаж ПП заметил автомобиль BMW, двигавшийся с нарушениями правил дорожного движения.

Полицейские остановили машину - в салоне кроме водителя находились двое мужчин. Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, граждане заметно нервничали и что-то прятали.

Патрульными было принято решение провести поверхностный досмотр авто. Во время проверки под сидением был обнаружен пакет весом около 3 кг с "веществом растительного происхождения, похожего на каннабис", как формулируется в официальном сообщении полиции.

Для проведения следственных действий и экспертиз патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Агентство Телевидения Новости