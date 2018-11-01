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01.11.2018 23:32
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Патрульные задержали BMW c наркогрузом

Патрульные задержали BMW c наркогрузом

Накануне ночью по время патрулирования улицы Полтавский Шлях экипаж ПП заметил автомобиль BMW, двигавшийся с нарушениями правил дорожного движения. 

Полицейские остановили машину - в салоне кроме водителя находились двое мужчин. Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, граждане заметно нервничали и что-то прятали. 

Патрульными было принято решение провести поверхностный досмотр авто. Во время проверки под сидением был обнаружен пакет весом около 3 кг с "веществом растительного происхождения, похожего на каннабис", как формулируется в официальном сообщении полиции. 

Для проведения следственных действий и экспертиз патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. 

Агентство Телевидения Новости

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