Сегодня в Украине – День памяти батуринской трагедии
Сегодня в Украине отмечают памятную дату – годовщину батуринской трагедии.
Со дня батуринской трагедии в Украине прошло 310 лет.
Тогда московские войска подло ворвались в гетманскую столицу Батурин и начали убивать украинцев - женщин, детей и пожилых людей.
Всего погибло больше 7 тысяч мирных жителей. Они фактически уничтожили Батурин.
Так царь Петр Первый хотел отомстить гетману Мазепе за измену.
Осенью 1708 года московский царь Петр Первый вел бои со шведским королем и приказал украинскому гетману Мазепе послать свои войска на подмогу.
Мазепа отказался и стал на сторону короля Швеции Карла XII.
Ослепленный местью Петр I отдал приказ генералу Меншикову захватить гетманскую столицу Батурин и уничтожить ее.
25 тысяч московских военных штурмовали крепость Батурин.
Город держал штурм и, возможно, уцелел бы, если бы предатель не показал врагу тайный ход внутрь крепости.
2 ноября 1708 года московские войска вероломно ворвались в Батурин с тыла и жестоко перебили свыше 7 тысяч мирных жителей, включая женщин с младенцами. А еще - столько же военных.
По свидетельству шведского историка Фриксела, генерал Меншиков приказал распять трупы казаков на плотах и пустить их по реке Сейм. Так московский генерал хотел запугать все население Гетманщины.
О страшной расправе писали даже французские газеты.
Батуринскую трагедию зарубежные издания описали как "Страшная резня", "Вся Украина в крови", "Женщины и дети на остриях сабель".