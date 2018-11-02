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Сегодня в Украине – День памяти батуринской трагедии

Сегодня в Украине – День памяти батуринской трагедии

Сегодня в Украине отмечают памятную дату – годовщину батуринской трагедии.

Со дня батуринской трагедии в Украине прошло 310 лет.

Тогда московские войска подло ворвались в гетманскую столицу Батурин и начали убивать украинцев -  женщин, детей и пожилых людей.

Всего погибло больше 7 тысяч мирных жителей. Они фактически уничтожили Батурин.

Так царь Петр Первый хотел отомстить гетману Мазепе за измену.

Осенью 1708 года московский царь Петр Первый вел бои со шведским королем и приказал украинскому гетману Мазепе послать свои войска на подмогу.

Мазепа отказался и стал на сторону короля Швеции Карла XII.

Ослепленный местью Петр I отдал приказ генералу Меншикову захватить гетманскую столицу Батурин и уничтожить ее.

25 тысяч московских военных штурмовали крепость Батурин.

Город держал штурм и, возможно, уцелел бы, если бы предатель не показал врагу тайный ход внутрь крепости.

2 ноября 1708 года московские войска вероломно ворвались в Батурин с тыла и жестоко перебили свыше 7 тысяч мирных жителей, включая женщин с младенцами. А еще - столько же военных.

По свидетельству шведского историка Фриксела, генерал Меншиков приказал распять трупы казаков на плотах и пустить их по реке Сейм. Так московский генерал хотел запугать все население Гетманщины.

О страшной расправе писали даже французские газеты.

Батуринскую трагедию зарубежные издания описали как "Страшная резня", "Вся Украина в крови", "Женщины и дети на остриях сабель".

 

Агентство Телевидения Новости

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