Из-за аварии на тепломагистрали на улице Алчевских перекрыли движение транспорта

По улице Алчевских в центре Харькова в связи с ликвидацией аварии на тепломагистрали с 18:00 1 ноября запрещено движение транспорта.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

В связи с этим до завершения ремонтных работ на участке запрещено движение автомобилей по улице Алчевских на участке от ул. Маяковского до ул. Олеся Гончара.

Транспорт будет объезжать закрытый участок по прилегающим улицам: ул. Мироносицкой, ул. Маяковского, ул. Олеся Гончара.

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