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Из-за аварии на тепломагистрали на улице Алчевских перекрыли движение транспорта
По улице Алчевских в центре Харькова в связи с ликвидацией аварии на тепломагистрали с 18:00 1 ноября запрещено движение транспорта.
Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.
В связи с этим до завершения ремонтных работ на участке запрещено движение автомобилей по улице Алчевских на участке от ул. Маяковского до ул. Олеся Гончара.
Транспорт будет объезжать закрытый участок по прилегающим улицам: ул. Мироносицкой, ул. Маяковского, ул. Олеся Гончара.
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