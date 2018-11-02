Свитолиной присудили награду «Гордость Украины»

В НОК отметили, что присуждают награду за последние достижения Свитолиной — в октябре она стала первой украинкой, победившей в итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, который собрал восемь сильнейших теннисисток планеты.

До этого награду Олимпийского комитета «Гордость Украины» получали сёстры Елена и Екатерина Бондаренко и легкоатлетка Наталья Добрынская. Сёстры Бондаренко впервые в истории украинского тенниса одержали победу в парном разряде одного из четырёх турниров «Большого Шлема» — открытом чемпионате Австралии. Добрынская завоевала титул чемпионки мира и установила новый мировой рекорд в легкоатлетическом многоборье, который до этого продержался 20 лет.

На Итоговом турнире в Сингапуре Свитолина выиграла у американки Слоан Стивенс финальный матч со счётом 3-6, 6-2, 6-2, завоевав свой 13-й титул.

После победы украинка поднялась в рейтинге WTA сразу на три строчки и заняла четвёртое место.

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