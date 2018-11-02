Физкультура на свежем воздухе. В одной из школ города появилась полностью обновленная спортивная площадка

Возле пятой школы сегодня многолюдно - здесь открывают полностью обновленную спортивную площадку. Отныне ученики этого заведения могут заниматься воркаутом и фитнесом на свежем воздухе, а также играть в футбол, волейбол или бейсбол и пользоваться уличными тренажерами. По личному приглашению городского головы Геннадия Кернеса в гости к школьникам пришел и нардеп Александр Грановский, который заверил - намерен сосредоточиться на решении конкретных проблем харьковчан, в частности, в сфере образования

Александр Грановский, народный депутат Украины

Конечно же, не все школы находятся в идеальном состоянии, где-то нужно проводить текущие ремонты, где-то нужно помочь найти общий язык и с преподавательским составом, помочь преподавателям, в том числе, поэтому этим надо заниматься, будем это делать систематично, ежедневно

Кроме того, политик заявил, что будет систематически лоббировать интересы Харькова на общенациональном уровне. А еще, добавил Грановский, до конца года в Харькове планируется реконструировать объекты спортивной инфраструктуры в более чем двух десятках учебных заведений. Также в Харькове уже начал свою работу благотворительный Фонд Александра Грановского

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