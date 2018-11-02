Сегодня 18:56
Просмотров: 220
Священнослужитель на джипе заехал на кладбище и снес несколько надгробий
Батюшка, по информации пользователей соцсетей, служащий в храме на ХТЗ, выезжая на своем автомобиле с кладбища, не справился с управлением и проехал по могилам.
Также пользователи соцсетей в харьковских группах опубликовали соответствующее видео.
На видео можно увидеть, как внедорожник сдает назад и проезжает по надгробиям, ломая их и вызвав негодование очевидцев.
Внимание! Видео 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!
Загрузка...