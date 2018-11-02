Священнослужитель на джипе заехал на кладбище и снес несколько надгробий

Батюшка, по информации пользователей соцсетей, служащий в храме на ХТЗ, выезжая на своем автомобиле с кладбища, не справился с управлением и проехал по могилам.

Также пользователи соцсетей в харьковских группах опубликовали соответствующее видео.

На видео можно увидеть, как внедорожник сдает назад и проезжает по надгробиям, ломая их и вызвав негодование очевидцев.

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