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Священнослужитель на джипе заехал на кладбище и снес несколько надгробий

Священнослужитель на джипе заехал на кладбище и снес несколько надгробий

Батюшка, по информации пользователей соцсетей, служащий в храме на ХТЗ, выезжая на своем автомобиле с кладбища, не справился с управлением и проехал по могилам.

Также пользователи соцсетей в харьковских группах опубликовали соответствующее видео.

На видео можно увидеть, как внедорожник сдает назад и проезжает по надгробиям, ломая их и вызвав негодование очевидцев.

Внимание! Видео 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!


Агентство Телевидения Новости

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