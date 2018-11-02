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В районе станции метро «Киевская» перекроют движение

В районе станции метро «Киевская» перекроют движение

С 14:00 до 20:00 3 ноября будет запрещено движение транспорта по ул. Шевченко - на участке от ул. Матюшенко до ул. Арктической.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

До этого, с 8:00 до 14:00 3 ноября, будет ограничено движение транспорта по ул. Моисеевской, на участке от ул. Шевченко до въезда на территорию ТЦ «Рост».

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с асфальтированием проезжей части после реконструкции трамвайного переезда на перекрестке ул. Шевченко - ул. Матюшенко.

На этот период ремонта дороги объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам: ул. Арктической, мимо стоянки ТЦ «Рост», ул. Моисеевской.

 

Агентство Телевидения Новости

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