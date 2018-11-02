Звериный Хэллоуин. В зоопарке животным преподнесли более двух сотен тыкв
Огромное количество тыкв украшало вольеры Харьковского зоопарка по случаю празднования Хэллоуина. Его животным устроили школьники одной из школ города, рассказывает заместитель директора Карина Детюк.
Карина Детюк, зам. директора по зоологической и научной части
И на время реконструкции наше сотрудничество не прекращается. Замечательный пример тому – приезд школьников №89.школы. Ребята приехали к нам после проведения в школе Хэллоуина, неизменным атрибутом которого является тыква. Но праздник закончился, а большое количество устрашающих, но при этом менее вкусных тыкв осталось.
Даниил Волобуев, ученик 9 класса
Сегодня мы привезли около 200 тыкв в рамках выставки тыкв в честь праздника Хэллоуина.
Тыкв оказалось так много, что некоторые животные решили не только полакомиться вкусностями, но и найти им более интересное назначение, говорит пресс-секретарь зоопарка Жанна Сивуха.
Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка
Очень интересно и показательно то, как животные реагировали на тыкву. Конечно, оценить мастерство вырезания смешных или страшных рожиц, они не могли, а вот на вкус попробовали практически все. Особенно тыкву любят наши слоны, медведи и бегемот. Тенди даже пыталась съесть тыкву целиком, но когда поняла, что она слишком велика, раздавила хоботом и затем уже съела по кусочку.
Медведь Вася подошел к делу серьезно, съедая тыквы одну за другой. А вот гималайские медведи решили припрятать лакомство в своем зимнем домике, чтобы съесть их потом.
И как всегда, рассказывает Жанна Сивуха, выделились еноты, они решили не есть саму тыкву, а добыть из её мякоти семечки.
Бегемот и обезьянки получили корзины в виде тыкв, которые работники зоопарка наполнили разнообразными овощами и фруктами, такими как морковь, яблоки, груши, бананы, апельсины,
и украсили их веточками облепихи. А вот крупные хищники решили сделать из тыкв мячи и вдоволь наигрались ними. А когда те им надоели - просто разломали овощи.