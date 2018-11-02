Две шайбы подряд за две секунды

Удивительный рекорд на последней минуте матча регулярного чемпионата НХЛ.

Встречались команды "Монреаль Канадиенс" и "Вашингтон Кэпиталз".

При счете 4:4 за 22 секунды до конца третьего периода Макс Доми вывел "Монреаль" вперед.

"Вашингтон" снял своего вратаря и выпустил вместо него шестого полевого игрока.

Игра началась с центра площадки. Хоккеисты "Монреаля" выиграли вбрасывание, и Джоэль Армиа тут же закинул шайбу в пустые ворота "Вашингтона". С момента предудущего гола прошло лишь 2 секунды.

"Монреаль", таким образом, победил 6:4.





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