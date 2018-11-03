Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:19
Просмотров: 57

На Харьковщине растет количество заболевших корью

На Харьковщине растет количество заболевших корью

В Харьковской области еще три человека заболели корью.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным Лабцентра, за период с 1 января по 31 октября 2018 года в Харьковской области зарегистрировано 488 случаев кори, из них 236 - среди детей до 17 лет.

Ранее сообщалось о 485 заболевших в Харьковской области.

Летальные случаи не зарегистрированы, однако уровень заболеваемости специалисты расценивают как высокий.

Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей Харькова - 195 человек и Харьковского района - 162.

Анализ вакцинального статуса больных корью показал, что 306 человек из заболевших не были вакцинированы, в том числе из-за отказа и отсутствия данных о проведенных прививках - 86,6% (265 больных).

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 