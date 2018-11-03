В харьковском метро обокрали женщину

28 октября около 18:00 в полицию обратилась 39-летняя женщина.

Она заявила, что в переходе на станции метро «Героев труда» обнаружила, что у нее пропал мобильный телефон.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, за совершение преступления полицейские задержали 40-летнего харьковчанина.

По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному злоумышленнику грозит наказание до трех лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости