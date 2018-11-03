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В Красноградском районе при спиле деревьев погиб рабочий: виновные получили приговор

В Красноградском районе при спиле деревьев погиб рабочий: виновные получили приговор

В Харьковской области суд признал виновными директора и водителя одной из фирм, занимавшейся спилом деревьев, в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекших смерть человека.

Об этом сообщается в приговоре суда, который был опубликован в Едином реестре судебных решений.

Как следует из документа, трагедия произошла в начале сентября 2017 года в селе Натальино Красноградского района.

При выполнении работ по спилу аварийных тополей было нарушено несколько правил безопасности.

В частности, строительная подвесная люлька для спила деревьев не была предназначена для поднятия манипулятором, который использовался при работах.

В результате люлька сорвалась, и от полученных в результате падения тяжелых травм погиб рабочий, находившийся в ней.

В судебном заседании обвиняемые признали свою вину.

Учитывая, что отягчающих обстоятельств по делу не установлено, суд назначил обвиняемым наказание в виде ограничения свободы с испытательными сроками на два года.

Также суд постановил: обвиняемым выплатить компенсацию семье погибшего в сумме 480 тысяч гривен.

 

Агентство Телевидения Новости

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