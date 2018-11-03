На благоустройство сада Шевченко потратят еще 390 миллионов, - ХАЦ

На благоустройство сада Шевченко при его реконструкции потратят еще 390 миллионов гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Таким образом, всего, по данным ХАЦ, на реконстукцию территории сада потратят 600 миллионов гривен.

В сентябре-октябре 2018 специализированное коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой» подписало 5 договоров с ООО «Инжиниринговая компания Планета строй» по реконструкции и восстановлению элементов благоустройства сада им. Т. Шевченко на общую сумму 390,74 млн грн.

Об этом стало известно из электронной системы публичных закупок «ProZorro».

За 113,97 млн.грн. планируют сделать капитальный ремонт элементов благоустройства дорожек, площадок и мест отдыха части сада.

За 113,68 млн.грн. проведут капитальный ремонт элементов благоустройства зеленых зон и детских площадок части сада.

По мнению активистов ХАЦ, стоимость работ и материалов является завышенной, например, по сравнению с работами по реконструкции Саржиного Яра.

Так, в сад им. Шевченко планируют покупать рулонный газон по 159 грн. / кв.м., хотя для Саржиного Яра в смете была указана цена - 134 грн. / кв.м. Разница лишь на этой позиций составит почти 2 млн.грн., подсчитали в антикоррупционном центре.

Одерновку цветников, дорожек и площадок под ленту Саржиного Яра рассчитали по 1771 грн. / 100 м, а для сада им. Шевченко цена одерновки выросла до 4333 грн. за 100 м. Разница на этой позиции составляет более 8 млн.грн., отметили в ХАЦ.

Бетонные смеси класса В20 планируют покупать по 2770 грн. / куб.м. - почти на 40 процентов дороже, чем во время реконструкции Саржиного Яра, отметили в ХАЦ и добавили, что более 10 млн.грн. планируют потратить на ввоз почвы и миллионы гривен потратят на вывоз грунта.

За 47,11 млн.грн. должны восстановить фонтан, ограждение и другие МАФы части сада.

За 23,74 млн.грн. построят общественные туалеты, серверную и павильоны отдыха.

Для декора планируют покупать термообработанную доску по цене 61 тыс. грн. / куб.м.

Гранитные плитки будут покупать по 3803 грн. / кв.м.

Портландцемент М500 планируют покупать по 3141 грн. / т, хотя в розницу подобный кирпич стоит 2700 грн / т, отмечают активисты ХАЦ.

По их информации, каждый павильон для отдыха будет стоить 1 млн.грн.

За 92,25 млн.грн. сделают реконструкцию сетей электроснабжения, телекоммуникаций, телефонизации, наружного освещения и системы автоматического полива.

По информации Харьковского антикоррупционного центра, всего в 2017-2018 годах было подписано 13 договоров по реконструкции, капитального ремонта и восстановления элементов благоустройства сада им. Т. Шевченко на общую сумму 606,96 млн грн.

Директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач отметил, что суммы актов выполненных работ на реконструкцию сада им. Т. Шевченко обычно меньше суммы договоров.

Напомним, что на этой неделе часть сада им. Т. Шевченко открыли для посещения харьковчан.

Агентство Телевидения Новости