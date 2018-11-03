Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:37
Просмотров: 52

Одинаковый вес и проблема с бейсболками на церемонии взвешивания

Одинаковый вес и проблема с бейсболками на церемонии взвешивания

Состоялись последние публичные мероприятия перед боксерским поединком за титул чемпиона мира по весии WBC в первом легком весе - взвешивание и дуэль взглядов.

Обладатель чемпионского пояса мексиканец Мигель Берчельт будет остаивать свой титул в американском городе Эль-Пасо против тезки и соотечественника Мигеля Романа.

Оба боксера показали одинаковый вес - по 58,8 кг (при лимите весовой категории в 59 кг).

Затем, во время дуэли взглядов, пристально посмотреть друг другу в глаза обоим боксерам помешали бейсболки. Выход был найден - и Берчельд и Роман повернули свои головные уборы козырьками назад.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 