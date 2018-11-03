Одинаковый вес и проблема с бейсболками на церемонии взвешивания

Состоялись последние публичные мероприятия перед боксерским поединком за титул чемпиона мира по весии WBC в первом легком весе - взвешивание и дуэль взглядов.

Обладатель чемпионского пояса мексиканец Мигель Берчельт будет остаивать свой титул в американском городе Эль-Пасо против тезки и соотечественника Мигеля Романа.

Оба боксера показали одинаковый вес - по 58,8 кг (при лимите весовой категории в 59 кг).

Затем, во время дуэли взглядов, пристально посмотреть друг другу в глаза обоим боксерам помешали бейсболки. Выход был найден - и Берчельд и Роман повернули свои головные уборы козырьками назад.





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