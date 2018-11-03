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В Богодухове лотерейщик сымитировал разбойное нападение, чтобы украсть кассу

В Богодухове лотерейщик сымитировал разбойное нападение, чтобы украсть кассу

Прокуратура утвердила сообщение о подозрении 33-летнему работнику лотерейного салона и его 40-летнему товарищу по ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области,  в начале июля этого года в Богодухове распространитель лотерей сообщил в полицию, что ночью в помещение салона ворвался неизвестный в «балаклаве» с пистолетом и забрал из кассы почти 19 тысяч гривен. 

Однако, как выяснилось в ходе следствия, работник заведения вместе с сообщником сами похитили деньги из кассы. После чего лотерейщик сообщил правоохранителям о вымышленном вооруженном нападении.

Как рассказал заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, кроме кражи сотруднику игорного заведения инкриминируется также ложное сообщение о преступлении (ч. 2 ст. 383 УК Украины).

 Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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