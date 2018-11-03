Сегодня 14:29
Просмотров: 50
Месси подозревается в отмывании денег и может сесть в тюрьму
Звездный футболист сборной Аргентины и испанской "Барселоны Лионель Месси и его отец Хорхе подозреваются в отмывании денег через благотворительный фонд.
Обвинения в их адрес выдвинул прокурор по экономическим вопросам, занявшись тщательной проверкой деятельности благотворительного фонда Месси, и обнаружив, что он использовался как средство для отмывания денег. Поступавшие на счёт фонда деньги не декларировались и переправлялись на счета в офшорных зонах.
Сейчас рассматривается возможность возбуждения уголовного дела против Лионеля Месси и его отца.
Загрузка...