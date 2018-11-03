Месси подозревается в отмывании денег и может сесть в тюрьму

Звездный футболист сборной Аргентины и испанской "Барселоны Лионель Месси и его отец Хорхе подозреваются в отмывании денег через благотворительный фонд.

Обвинения в их адрес выдвинул прокурор по экономическим вопросам, занявшись тщательной проверкой деятельности благотворительного фонда Месси, и обнаружив, что он использовался как средство для отмывания денег. Поступавшие на счёт фонда деньги не декларировались и переправлялись на счета в офшорных зонах.

Сейчас рассматривается возможность возбуждения уголовного дела против Лионеля Месси и его отца.

Агентство Телевидения Новости