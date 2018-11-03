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На Украине буровые установки назовут именами выдающихся украинцев

На Украине буровые установки назовут именами выдающихся украинцев

Украинская компания "Укргаздобыча" назовет новые буровые станки в честь выдающихся украинских общественных и политических деятелей.

Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook.

"Каждый по-своему борется за независимость Украины. Мы, например, приближаем энергонезависимость нашей страны... У нас появилась гипотеза: если назвать новые буровые в честь героев, которые на протяжении веков боролись за нашу родину, то скорость бурения вырастет еще в несколько раз", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что новое оборудование заменит старые станки, которые достались компании в наследство с 70-х годов, а также позволит компании увеличить добычу природного газа.

"Петр Сагайдачный, Иван Мазепа, Богдан Хмельницкий, Король Даниил, Иван Сирко, Олекса Довбуш, Иван Гонта, Степан Бандера, Святослав Хоробрый, Максим Зализняк даже и не думали, что в XXI веке будут продолжать борьбу за независимость нашей страны", - отметили в компании.

До конца года компания планирует закупить восемь буровых станков.

 

Агентство Телевидения Новости

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