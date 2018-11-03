Харьковчане просят обезопасить переход через дорогу школьникам в Холодногорском районе - петиция

Харьковчане просят городских чиновников установить на дороге возле школы №108 по улице Верхнегиевской «лежачий полицейский».

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Данную меру харьковчане считают необходимой в целях безопасности детей, переходящих дорогу по пути в школу.

Как сообщает автор петиции, ранее на том месте уже был установлен «лежачий полицейский», однако в ходе ремонта дороги его убрали и заново не установили.

«Водители на зебру не реагируют, гоняют ужасно, с ребенком дорогу переходим на пешеходном перекрестке - даже не останавливаются, а просто объезжают», - жалуется автор петиции.

Сбор подписей под петицией стартовал 1 ноября.

На данный момент ее поддержали полтора десятка человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

«Пожалуйста, сделайте «лежачих полицейских», пока не пострадал чей-то ребенок, детки многие ходят в школу сами», - просит автор петиции.

Агентство Телевидения Новости