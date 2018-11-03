Гибридная украинская футболистка-патриотка

Бывший игрок харьковской команды "Жилстрой-1" футболистка с украинским паспортом Ольга Басанская стала чемпионкой России-2018 по футболу в составе команды "Рязань ВДВ (Воздушно-десантные войска)" и стала позировать в чемпионской футболке с эмблемой клуба и флагом Украины.

Следует добавить, что помимо полузащитницы Басанской, чемпионом России в составе "Рязани ВДВ" стала также украинский вратарь Екатерина Самсон.

Выступление украинских футболисток за российские команды, в том числе, представляющие элитные войска Российской Федерации, как оказалось, не является преградой для федерации футбола Украины и руководства украинской сборной для вызова таких спортсменок в национальную сборную.

И Басанская, и Самсон, и Ирана Зварич, выступающая за команду "Звезда 2005" (Пермь), вызваны в сборную Украины на тренировочный сбор, который будет проходить с 5 по 13 ноября в Турции.

Агентство Телевидения Новости