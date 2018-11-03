Убивает кораллы: впервые в одной из стран запретили солнцезащитный крем

Республика Палау стала первым в мире государством, которое ввело полный запрет на ввоз и продажу большинства видов солнцезащитного крема с 2020 года.

Попадание компонентов этих косметических средств в океан приводит к гибели кораллов, пишет BBC.

Ограничения касаются солнцезащитных кремов, содержащих десять компонентов. В их числе оксибензон, октокрилен, октиноксат и парабены. Эти соединения ограничивают рост молодых кораллов и способствуют обесцвечиванию рифов.

Запрет вступит в силу с 1 января 2020 года. Для предпринимателей его нарушение грозит штрафом в 1 тысячу долларов, а у туристов косметическое средство будут изымать при въезде в страну.

Палау, расположенное в западной части Тихого океана примерно на полпути между Австралией и Японией, считается одним из лучших в мире мест для дайвинга, но правительство обеспокоено тем, что его популярность острова дорого ему стоит.

Секретарь президента Томми Ременгесау сказал, что площадки для дайвинга обычно принимают около четырех лодок с туристами в час, и из-за этой интенсивности существуют опасения за судьбу рифов.

Мы просто смотрим, что мы можем сделать, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в окружающую среду", - добавил он.

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