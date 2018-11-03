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В США скончался Марио Сигале - прототип игры Super Mario
В американском штате Вашингтон скончался Марио Сигале, в честь которого был назван персонаж культовой игры Super Mario от компании Nintendo.
Как сообщает ВВС, японская компания Nintendo в 1980-х годах арендовала офис у застройщика с таким именем.
Название игры сначала было Jumpman, позже создатели дали ему настоящее имя.
Марио Сигале умер в возрасте 84 лет еще 27 октября, однако о его смерти стало известно только сейчас.
Отметим, что игра Super Mario вышла в 1985 году.
За время существования Super Mario успел попасть в Книгу рекордов Гиннеса как игра, которая разошлась самым большим тиражом – 40,24 копий.
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