В Италии из-за непогоды погибли 20 человек

Число жертв непогоды в Италии насчитывает 20 человек.

Об этом сообщает AFP.

«Из-за сильных ветров и дождей погибли, по меньшей мере, 20 человек в Италии. 87-летняя женщина и 62-летний немецкий турист погибли после удара молнии на Сардинии», - говорится в сообщении.

Кроме того, в некоторых регионах зафиксировали оползни.

Из-за стихии несколько населенных пунктов оказались в изоляции.

В Генуе из-за шторма произошел сбой в работе железнодорожного транспорта, а местный аэропорт закрыли на время стихии.

Также отмечается, что в результате стихии уничтожены тысячи гектаров леса на севере страны.

Напомним, из-за ливней 70% Венеции оказалось под водой.

Уровень воды достиг отметки в 156 сантиметров над уровнем моря. Это рекордные показатели для города.

Также из-за непогоды в порту итальянской Савоны сгорели сотни автомобилей Maserati. Потоки воды спровоцировали короткое замыкание. Это привело к взрыву аккумуляторных батарей и пожару.

Агентство Телевидения Новости