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Из-за ремонта улицы Клочковской в центре города перекроют переулок

Из-за ремонта улицы Клочковской в центре города перекроют переулок

С 8:00 5 ноября до 21:00 14 ноября будет запрещено движение транспорта по переулку Рогатинскому на участке от проезда Рогатинского до улицы Клочковской.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с реконструкцией участка улицы Клочковской.

На этот период транспорт будет объезжать закрытый участок по прилегающим улицам: проезду Рогатинскому и улице Клочковской.

 

Агентство Телевидения Новости

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