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Из-за ремонта улицы Клочковской в центре города перекроют переулок
С 8:00 5 ноября до 21:00 14 ноября будет запрещено движение транспорта по переулку Рогатинскому на участке от проезда Рогатинского до улицы Клочковской.
Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.
По информации Департамента инфраструктуры, это связано с реконструкцией участка улицы Клочковской.
На этот период транспорт будет объезжать закрытый участок по прилегающим улицам: проезду Рогатинскому и улице Клочковской.
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