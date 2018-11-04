Из-за ремонта улицы Клочковской в центре города перекроют переулок

С 8:00 5 ноября до 21:00 14 ноября будет запрещено движение транспорта по переулку Рогатинскому на участке от проезда Рогатинского до улицы Клочковской.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с реконструкцией участка улицы Клочковской.

На этот период транспорт будет объезжать закрытый участок по прилегающим улицам: проезду Рогатинскому и улице Клочковской.

Агентство Телевидения Новости