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В Харькове нашли подростка, пропавшего две недели назад
Как сообщалось ранее, 19 октября 2018 года в Харькове пропал 15-летний Лобарев Александр.
С заявлением к правоохранителям родственники пропавшего обратились 1 ноября.
Как сообщили в отделе ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области, правоохранители разыскали мальчика.
Правоохранители выяснили, что подросток сбежал из дома.
Сейчас с ним все в порядке.
Юного беглеца уже вернули домой матери.
По данному случаю полицейские проводят проверку.
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