В Харькове нашли подростка, пропавшего две недели назад

Как сообщалось ранее, 19 октября 2018 года в Харькове пропал 15-летний Лобарев Александр.

С заявлением к правоохранителям родственники пропавшего обратились 1 ноября.

Как сообщили в отделе ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области, правоохранители разыскали мальчика.

Правоохранители выяснили, что подросток сбежал из дома.

Сейчас с ним все в порядке.

Юного беглеца уже вернули домой матери.

По данному случаю полицейские проводят проверку.

Агентство Телевидения Новости